Türkiye, büyük bir merakla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleneceği konuşmayı bekliyor. İşte 104 emekli amiral bildirisi ile ilgili olacak konuşma ile ayrıntılar...



ULUSA SESLENİŞ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yarın saat 15:00'de yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEDEN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısında, 104 emekli amiralin yaptığı bildiriye ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra saat 18.00'de emekli amirallerin bildirisini değerlendirmek üzere toplanacak olan AK Parti MYK'ya da başkanlık edecek.