Müzikle ilgilenen çocukların yaratıcılığını geliştirmek ve beste yapmalarını teşvik etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk kez gerçekleştirilecek olan Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması düzenleyecek. Müzik türü kısıtlaması olmayan yarışmaya, sadece İstanbullu çocuklar değil, Türkiye'nin her yerinden çocuklar katılabilecek. Yarışmada 2005 - 2013 yılları arasında doğan çocuklar için, 7 - 9 yaş, 10 - 12 yaş ve 13 - 15 yaş olmak üzere 3 farklı yaş kategorisi bulunuyor.

Başvuru süresi 30 Mart 2020 tarihinde sona erecek olan yarışmanın sonuçları 17 Nisan'da düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak. Yarışmanın jüri üyeleri; keman virtüözü Cihat Aşkın, besteci Turgay Erdener, çellist Ozan Evrim Tunca, kemençe sanatçısı Derya Türkan, piyanist ve orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, besteci Çiğdem Erden'den oluşuyor.