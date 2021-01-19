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Ulusal hazinelerimiz ABD'ye giremeyecek

Türkiye ile ABD kültür varlıklarının korunması alanında önemli bir iş birliğine imza atacak. İki ülke arasında bugün imzalanacak anlaşmayla sergiler gibi özel izne tabi durumlar hariç, anlaşmaya konu her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin ABD'ye girmesi yasaklanacak

Ulusal hazinelerimiz ABD'ye giremeyecek
ABD'ye giremeyecek
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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield arasında gerçekleştirilecek imza töreniyle, Türkiye'ye ait arkeolojik ve etnolojik eser kaçakçılığının önlenmesi ile kültür mirasımızın korunmasına katkı sağlanmasının önü açılacak. Türkiye ile ABD arasında, bu kapsamda yürütülen ortak çalışmaları da hızlandıracak olan anlaşma, kültür alanındaki mevcut kurumsal ve akademik iş birliğini güçlendirecek.

Kybele Heykeli, aralık 2020'de ABD'den Türkiye'ye getirilmişti. 

Kültür varlıklarının kanunsuz ithali, ihracı, mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirleri belirleyen UNESCO sözleşmesine taraf olan iki ülke, imzalanacak ikili anlaşmayla kaçakçılığın önlenmesine yönelik tedbirlerini daha ileri bir seviyeye taşımış olacak. Türkiye'nin kültürel mirasını korumaya yönelik bu anlaşma; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile ABD Ankara Büyükelçiliği ve ABD Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosunun iş birliği ve titiz çalışmalarıyla hayata geçecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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