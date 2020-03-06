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Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında çalıştayın sonuç bildirgesini açıklayan SÜÇEV Başkanı Ahmet Ziya Gündüz, yaklaşık 300 kişinin katılım sağladığı bir çalıştay düzenlediklerini söyledi.

Sorunların tespiti oturumunda öne çıkan başlıkları sıralayan Gündüz, şöyle konuştu:

"Sıfır atık konusunda kamuoyunda bilinçlendirme ve farkındalığın yeterince sağlanamaması, çevre ahlakı ve tasarruf kültürünün yaygın olmaması. Bu sorunlar ilk sırada yer aldı. Çevre konusundaki mevzuatın yeterli olduğu ancak konunun öneminin kamuoyunda yeterince anlaşılamaması gibi başlıklar öne çıkmıştır. Bunun yanında reklamların, bireysel tüketim alışkanlıklarını tetiklemesi ve israfı artırması, tehlikeli ve tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konularındaki uygulamaların yeterince yaygınlaşmamış olması. Atık toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin her alana yaygınlaştırılamamış olması ve lisanslı firma sayısının ihtiyacı karşılayamaması da dikkati çeken diğer sonuçlar olarak kadınlarımız tarafından belirlenmiştir."

Gündüz, belirlenen bu problemlerin çözümünde kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması için "Sıfır Atık Eğitim Seferberliği"nin aileden başlayarak tüm topluma yayılması gerektiğini kaydetti.