Ulusal Müziğimiz konser serisi sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Ulusal Müziğimiz konser serisi, ulusal çok sesli müziğimizin değerlerinden Cumhuriyet Dönemi bestecilerimize mercek tutan bir proje olarak olarak kendilerine saygı niteliği taşıyor.

Konser serisinin ilk konseri, Cumhuriyet ve beraberinde getirdiği şartlar çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir ısrarla üzerinde durduğu çağdaşlaşma çabası ile oluşturulan “Türk Beşleri”nin temsilcilerinden “Ahmed Adnan Saygun & Necil Kazım Akses” ile gerçekleştiriliyor.

9 ve 27 Ocak 2024 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek konserlerde; Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses’in besteleri solistler soprano Esra Abacioğlu Akcan ve bas Zafer Erdaş tarafından piyanoda Fügen Yiğitgil eşliğinde seslendirilecek.

Konser serisinin ikinci konseri, Cumhuriyet’in yetiştirmiş olduğu en önemli bestecilerden olan ve Devlet Sanatçısı ünvanı ile onurlandırılmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e taşındığı dönemde seslendirilen Atatürk Oratoryosu’nun bestecisi “Nevit Kodallı” ile devam ediyor.

17 Ocak ve 2 Şubat 2024 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek konserlerde; Nevit Kodallı’nın besteleri, solistler soprano Nazlı Deniz Süren, ve tenor Berk Dalkılıç ve bariton Önay Günay tarafından piyanoda Murat Kodallı eşliğinde seslendirilecek.