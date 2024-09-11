Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül ayında oynanan maçlarla yaşandı.

A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında yapılacak.

Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup

Hırvatistan - Polonya: 1-0

Portekiz - İskoçya: 2-1

A Ligi 2. Grup

Fransa - Belçika: 2-0

İsrail - İtalya: 1-2

A Ligi 3. Grup

Hollanda - Almanya: 2-2

Macaristan - Bosna-Hersek: 0-0

A Ligi 4. Grup Danimarka - Sırbistan: 2-0 İsviçre - İspanya: 1-4 B Ligi 1. Grup Çekya - Ukrayna: 3-2 Arnavutluk - Gürcistan: 0-1 REKLAM B Ligi 2. Grup İngiltere - Finlandiya: 2-0 İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan: 0-2 B Ligi 3. Grup Norveç - Avusturya: 2-1 Slovenya - Kazakistan: 3-0 B Ligi 4. Grup Türkiye - İzlanda: 3-1 Karadağ - Galler: 1-2 C Ligi 1. Grup Slovakya - Azerbaycan: 2-0 İsveç - Estonya: 3-0 C Ligi 2. Grup Güney Kıbrıs - Kosova: 0-4 Romanya - Litvanya: 3-1