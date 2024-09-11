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        Haberler Spor Futbol Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı - Futbol Haberleri

        Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı

        UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün oynanan 9 maçla tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 00:05 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:05
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        Uluslar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı!
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        UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül ayında oynanan maçlarla yaşandı.

        A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında yapılacak.

        Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

        A Ligi 1. Grup

        Hırvatistan - Polonya: 1-0

        Portekiz - İskoçya: 2-1

        A Ligi 2. Grup

        Fransa - Belçika: 2-0

        İsrail - İtalya: 1-2

        A Ligi 3. Grup

        Hollanda - Almanya: 2-2

        Macaristan - Bosna-Hersek: 0-0

        A Ligi 4. Grup

        Danimarka - Sırbistan: 2-0

        İsviçre - İspanya: 1-4

        B Ligi 1. Grup

        Çekya - Ukrayna: 3-2

        Arnavutluk - Gürcistan: 0-1

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        B Ligi 2. Grup

        İngiltere - Finlandiya: 2-0

        İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan: 0-2

        B Ligi 3. Grup

        Norveç - Avusturya: 2-1

        Slovenya - Kazakistan: 3-0

        B Ligi 4. Grup

        Türkiye - İzlanda: 3-1

        Karadağ - Galler: 1-2

        C Ligi 1. Grup

        Slovakya - Azerbaycan: 2-0

        İsveç - Estonya: 3-0

        C Ligi 2. Grup

        Güney Kıbrıs - Kosova: 0-4

        Romanya - Litvanya: 3-1

        C Ligi 3. Grup

        Lüksemburg - Belarus: 0-1

        Bulgaristan - Kuzey İrlanda: 1-0

        C Ligi 4. Grup

        Letonya - Faroe Adaları: 1-0

        Kuzey Makedonya - Ermenistan: 2-0

        D Ligi 1. Grup

        Cebelitarık - Lihtenştayn: 2-2

        D Ligi 2. Grup

        Andorra - Malta: 0-1

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