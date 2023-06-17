UEFA Uluslar Ligi’nin üçüncü finalinde İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. 2020-21 sezonunu finalini Fransa’ya karşı kaybeden İspyanya bu defa kazanmak istiyor. Peki, İspanya Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Hırvatistan İspanya maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…