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Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup, 22 ülkeden 72 takımın katılımıyla başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunda kısır tartışmaların son bulması gerektiğini belirterek, "Artık vizyonun, yeni çabaların, yeni ufkun bir an evvel Türk futboluna da hakim olması lazım ki spordaki ivmeyi sağlayalım." dedi

Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup, 22 ülkeden 72 takımın katılımıyla başladı
AA

Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başladı.

Turnuvanın açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılan Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin yaşadığı acının dayanışma ve birliktelikle aşılacağını, sporun da birleştirici bir güç olduğunu söyledi.

İzmir'de Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasının heyecanını paylaştıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, dünyanın birçok ülkesinden de sporcuları ve spor sevdalılarını Türkiye'de ağırladıklarını kaydetti.

Kasapoğlu, 12 yaş altı organizasyonunun çocuklar için bir şampiyonlar ligi anlamı taşıdığına dikkati çekerek, "Altınordu Kulübü'müzün ev sahipliğiyle dünya futbolunda potansiyeli olan, gelecek vadeden yeni yetenekleri tüm dünyanın dikkatine, ilgisine sunmuş oluyoruz. Bu yıl da 41'i yabancı olmak üzere toplamda 72 takım bu turnuvada mücadele edecekler." dedi.

Bakanlık olarak organizasyonun paydaşı olmaktan iftihar duyduklarını kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Altınordu deyince aklımıza elbette köklü bir kulüp geliyor. Geçmişi, mazisi güçlü bir kulüp geliyor. Bununla birlikte üretim geliyor, altyapı geliyor. Çünkü Altınordu ülkemizde sporcu yetiştirmeye yönelik çok stratejik adımlar atan kulüplerimizin en başında geliyor. Bugün dünya liglerinde bu altyapıdan yetişmiş, bu sahaların, bu güzide bölgenin tozunu yutmuş pek çok sporcumuzu, pek çok yıldızımızı görüyoruz. Sporcularımız gayretiyle, karakteriyle duruşuyla hem aziz vatanımızı hem de bu kulübü en güzel şekilde temsil ediyorlar."

Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun geleceği açısından altyapı çalışmalarının büyük önem taşıdığını dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda eşi görülmemiş bir tesis seferberliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yetenek taraması ve spora yönlendirme projelerine de işaret eden Kasapoğlu, "6 milyondan fazla gencimizi Kars'tan Edirne'ye ülkemizin 81 ilinde tek tek tespit ediyoruz. Binlerce sporcumuzu yetenek havuzlarımızda bizzat takibe alarak olimpiyat hazırlık merkezlerimizde destekliyoruz, takip ediyoruz. Bu anlamdaki adımlarımızı, çabalarımızı birlikte büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Federasyonumuzda, kulüplerimizde, yerel yönetimlerle el ele vererek yetenekleri, birbirinden kıymetli gençleri keşfedeceğiz, onları destekleyeceğiz." diye konuştu.

ALTYAPI TARAMASI VE TESİS HİZMETLERİ

Türk sporunda altyapı taramaları ve tesis devrimleri sayesinde art arda madalyaların ve rekorların geldiğini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Artık Türk sporunda madalyalar var, rekorlar var. Yükselen hedefler var. Jimnastikten atletizme, atletizmden boksa, bokstan voleybola 60'a yakın branşta her gün meydan okuyan, rekorlarını egale eden bir Türk sporu var. Olimpiyatları birlikte yaşadık, Tokyo'daki heyecana birlikte şahit olduk. Bu ülke tarihinin en başarılı olimpiyatlarını birlikte gerçekleştirdik."

Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunu yeni açılımlarla büyütmek istediklerine işaret ederek, "Türk futbolunda kısır tartışmaların bir tarafa bırakılması lazım. Artık vizyonun, yeni çabaların, yeni ufkun bir an evvel Türk futboluna da hakim olması lazım ki spordaki ivmeyi sağlayalım." diye konuştu.

Altınordu'nun geliştirdiği üretim modelini, zihniyeti ve vizyonunu tüm kulüplerin benimsemesi gerektiğini dile getiren Kasapoğlu, Türk futbolunun üretmekten başka çaresinin olmadığına işaret etti.

''MARİFET YETENEKLERİ GELİŞTİRMEKTE''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de turnuvanın tüm dünyada bir sinerji ve farkındalık yarattığını belirtti.

Futbolda kalıcı ve istikrarlı başarılar elde etmek için çalıştıklarını, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak için Futbol Akademileri Projesi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Büyükekşi, akademilerde 6 yaşından 19 yaşına kadar tüm çocuklara ve gençlere özel eğitimler verileceğini ifade etti. Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmeleri, sonrasında da yurt dışına transfer olmaları. Kulüplerimiz ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Son 3 yılda sadece 6 futbolcumuzu yurt dışına transfer edebildik. Böyle bir ortamda Futbol Akademileri Proje'miz, hem kulüplerimizin hem de futbolumuzun kurtuluş reçetesidir. Ülkemizde büyük bir potansiyel, yetenek ve kaliteli oyuncular var. Marifet bu yetenekleri geliştirmekte, onları en güzel şekilde yetiştirmekte."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sporun birleştirici gücüne İzmir'deki turnuvada yeniden tanık olacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise tüm dünyadan sporcuları şehirde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, törende Bakan Kasapoğlu'na 35 numaralı kulüp forması hediye etti.

Törenin ardından Bakan Kasapoğlu, turnuva katılımcılarıyla, depremzede gençlerle ve Düşbelen Spor Kulübü kurucusu olan sanatçı Yılmaz Erdoğan ile bir süre sohbet etti.

ORGANİZASYON KATILIMCILARI

Turnuvada Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra, Avrupa'dan Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi kulüpler de yer alıyor.

9 Nisan'da sona erecek turnuvanın ardından katılımcı ekiplerin A takım futbolcularının imzaladığı 72 forma, Altınordu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık artırmayla satılacak ve gelir depremzedelere bağışlanacak.

''GENÇ FUTBOLCU KARDEŞLERİMİZİ FUTBOLUN MERKEZİNİ KOYMAMIZ GEREKİR''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gençlerin merkeze konularak futbolda gelişimin sağlanabileceğini söyledi.

Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasını takip etmek için İzmir'de bulunan Altıntop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğimiz gibi antrenörleri ve genç futbolcu kardeşlerimizi futbolun merkezine koymamız gerekir. Ve onların etrafında dönmemiz lazım. Onların maddi ve manevi yanında olmamız gerekir." dedi.

Geleceğin yeteneklerine sahip çıktığı için Altınordu Kulübüne de teşekkür eden Altıntop, turnuvaya katılan genç oyuncuların futbolun geleceği olduğunu dile getirdi.

Genç futbolcuların eğitiminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Altıntop, "Sağlıklı şekilde rekabetçi ortamı sağlanmamız gerekir. O konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugünkü olay da onun en iyi örneğidir." diye konuştu.

Turnuvaya katılan genç oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Hamit Altıntop, çocukların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi.

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