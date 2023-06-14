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Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Batılı ülkeler, Moskovaya yaptırım kararı alarak Rus ekonomisine zarar vermeyi planlarken, yaptırım kararlarının ardından çoğu Batılı şirket, Rusyada faaliyetlerine son vereceğini açıklamıştı.

Yale Yönetim Okulu İcra Liderliği Enstitüsünün veri tabanında, okul mantığı kullanılarak oluşturulan A, B, C, D ve F listesi kapsamında, uluslararası şirketlerin Rusyadaki konumu "ülkeden tamamen çıkanlar", "Rusyadaki faaliyetlerini geçici olarak durdurmasına veya askıya almasına rağmen ülkeye geri dönüş kapısını açık bırakanlar", "Rusyada bazı iş kollarını sürdürmesine karşın önemli ölçüde faaliyetini sonlandıranlar", "işlerini sürdürürken gelecek yatırımlarını veya büyümeyi erteleyerek zaman satın alanlar" ve "normal şekilde işlerine devam eden şirketler" kategorisine ayrıldı.

Buna göre, Rusyadan tamamen çıkanların olduğu A kategorisinde 525 şirket, faaliyetlerini geçici durduran veya askıya alanları oluşturan B kategorisinde 503 şirket, bazı iş kollarını sürdürenlerin olduğu C kategorisinde 151 şirket, zaman satın alanları oluşturan D kategorisinde 177 şirket ve işlerine normal şekilde devam eden F kategorisinde ise 227 şirket bulunuyor.

Toplam sayısı 1.500ü aşan bu şirketlerin üçte ikisini Batılı, kalan kısmını çok uluslu şirketler oluşturuyor. Bu şirketler arasında C, D ve F kategorisindeki toplam 555 şirket, kısmen veya normal şekilde Rusyadaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Veriler, özellikle Batılı şirketlerin savaşın hemen ardından Rusyadan çekileceklerine yönelik hızla yaptıkları açıklamaların uygulamaya aynı şekilde yansımadığını ve savaşın başından bu yana geçen 16 aylık sürede çok sayıda şirketin ülkedeki faaliyetlerini sürdürdüğünü gösteriyor.

KALANLAR ÇOĞUNLUKLA ABD'Lİ VE ALMAN

Almanya'dan 28, ABD'den 26, Fransa'dan 25, İtalya'dan 12, Avusturya'dan 8, İngiltere'den 5, İspanya'dan 5 ve İsviçre'den 3 şirket, Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rusya'da her zamanki gibi işlerine devam ediyor.

Rusya'da geleceğe yönelik büyüme planlarını erteleyerek "zaman satın alanlar" arasında ise ABD'den 46, Almanya'dan 20, Fransa'dan 12, İtalya'dan 9, Avusturya'dan 7, İngiltere ve İsviçre'den 9'ar şirket bulunuyor.

56 ABD'li, 19 Alman, 10 İsviçreli, 6 Fransız, 5 İtalyan, 4 İngiliz ve 2 Avusturyalı şirket ise Rusyada bazı iş kollarını sürdürmeye devam edenler arasında yer alıyor.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya'da kalan ilk 100 Batılı şirketin 2022'deki karları 2021'e göre yüzde 54 artarak 1,1 trilyon rubleye (13,2 milyar dolar) ulaştı. Söz konusu şirketler, 2022'de yaklaşık 288 milyar ruble (3,5 milyar dolar) kurumlar vergisi ödedi.

İlk 100 Batılı şirket tarafından Moskovaya sağlanan vergi geliri, Rusyanın bütçe gelirlerinin yüzde 1'ine denk gelirken, en büyük yabancı kurumsal vergi mükellefleri sırasıyla 40 milyar ruble, 47 milyar ruble ve 55 milyar ruble ödeyen ABD, İngiltere ve Fransız şirketleri oldu.

ASYALI ŞİRKETLERİN SAYISI DAHA AZ

Batılı şirketler haricinde uluslararası firmalar arasında Çin'den 42 şirket, işlerini normal şekilde sürdürenler kategorisinde, 4 şirket D ve bir şirket de C kategorisinde bulunuyor.

Hindistan'dan 13 şirket Rusya'da faaliyetlerine her zamanki gibi devam ederken, merkezi Hindistan'da bulunan 2 şirket "zaman satın alanlar" listesinde yer alıyor ve bir şirket de iş kolunun bir kısmını sürdürüyor.

Rusya'da normal şekilde işlerine devam eden 13 Japon şirket, gelecek yatırımlarını erteleyen 10 şirket D ve 5 şirket de C listesinde bulunuyor.

Yale School of Management Liderlik Çalışmalarından Sorumlu Kıdemli Dekan Yardımcısı Jeffrey Sonnenfeld, savaşın hemen ardından ilk başta şirketleri "Rusyadan çıkan" ve "ülkede kalanlar" olarak iki temel kategoride analiz ettiklerini ancak sonrasında şirketlerin durumunun tam olarak bu kadar net şekilde belli olmadığını söyledi.