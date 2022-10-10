Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin kişi katıldı

ON BİNLERCE KİLOGRAM ET TÜKETİLDİ

AA'nın haberine göre; üç gün boyunca devam eden festivale 667 bin 400 kişinin katıldığı ve 261 bin 500 kilogram et ile 196 bin 800 litre şalgam tüketildiği kaydedildi.