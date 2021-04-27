Uluslararası Af Örgütü, Danimarka'nın Suriyeli mültecileri geri gönderme kararından vazgeçmesini istedi

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Bu kişilerin geçici koruma statüleri ve dolayısıyla da ikamet izinlerinin iptal edildiği, bunlar arasında yer alan 39 kişinin açtığı davada nihai kararın verildiği ve Danimarka'nın Suriye rejimiyle yeniden diplomatik bağ kurar kurmaz sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya oldukları vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütünce yapılan bir araştırmanın, Şam dahil Suriye rejiminin kontrolündeki bölgelere dönen sivillerin bir "güvenlik soruşturmasından" geçmeleri gerektiğini ortaya koyduğu ifade edilerek, bu soruşturmayı yapacak olan güvenlik görevlilerinin işkence, yargısız infaz ve zorla kaybetmeler dahil insanlığa karşı suç teşkil eden yaygın ve sistematik insan hakları ihlalleri ve suistimallerden sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Muiznieks, mültecileri Suriye'ye gitmeye zorlamanın, onları işkence riskiyle karşı karşıya bırakacağı ve bunun da uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Danimarkalı yetkililer, Suriyelilerin geçici koruma statülerini kaldırmaya yönelik bu mantıksız kararı geri almalı ve zaten evlerinden ve ailelerinden ayrılmak zorunda kalan bu mültecileri hedef almaya son vermeli." ifadesini kullandı.