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        Haberler Yaşam Uluslararası Ankara Caz Festivali kasımda başlıyor

        Uluslararası Ankara Caz Festivali kasımda başlıyor

        Uluslararası Ankara Caz Festivali, 20 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:05
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        'Caz Enerjisi' temasıyla kasımda başlıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festivalin bu yılki teması 'Caz Enerjisi' olacak.

        Bu yıl 28'incisi düzenlenecek festivalde sanatseverler, konser, söyleşi ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinliklerine katılma fırsatı bulacak.

        Çok sayıda uluslararası sanatçının sanatseverlerle buluşacağı festival, 30 Kasım'da sona erecek.

        Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına www.cazdernegi.org adresinden ulaşılabilecek.

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        #Uluslararası Ankara Caz Festivali
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