Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Japonya'nın Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltmasını denetleyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Japonya'nın Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltmasını denetleyecek

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltmasını denetleyeceğini açıkladı. IAEA Başkan Yardımcısı Lydie Evrard, Tokyo'da yaptığı açıklamada süreci kapsamlı ve objektif bir şekilde gözlemleyeceklerini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Japonya'nın Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltmasını denetleyecek
BBC TÜRKÇE
- AFP

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltmasını denetleyeceğini açıkladı.

IAEA Başkan Yardımcısı Lydie Evrard, Tokyo'da yaptığı açıklamada süreci kapsamlı ve objektif bir şekilde gözlemleyeceklerini söyledi.

Çin ve Güney Kore, radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltma kararı nedeniyle Japonya'ya tepki göstermişlerdi.

Japonya hükümetinin Nisan ayında aldığı kararı ülkede de eleştiri konusu olmuştu.

Tokyo yönetimi ise işlemin, hiçbir ülke için risk oluşturmayacağı yönünde teminat vermişti.

Denize boşaltılacak su miktarı 1 milyon tondan fazla.

11 Mart 2011'de Japonya'da meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu 18 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş ya da kaybolmuştu.

Felaket sonucu 160 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Tsunaminin neden olduğu 15 metre yüksekliğindeki dalgalar Fukuşima Nükleer Santrali'nde büyük bir felakete yol açmıştı.

Japonya, 1986'daki Çernobil felaketinden bu yana görülmemiş düzeyde bir radyasyon sızıntısına sahne olmuştu.

Felaketin üzerinden 10 yıl geçmesine karşın Fukuşima çevresindeki yasak bölge korunuyor ve civarda yaşayanların çoğu geri dönmüş değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Afganistan'ı Taliban yönetimi altında nasıl bir düzen bekliyor?
BBC Afganistan'ı Taliban yönetimi altında nasıl bir düzen ...
Covid: İtalya'da şiddet eylemi planladıkları şüphesiyle birçok kentte aşı ve sertifika karşıtlarına operasyon düzenlendi
BBC Covid: İtalya'da şiddet eylemi planladıkları ...
Çin, Taliban yönetimindeki Afganistan'a 31 milyon dolarlık gıda, aşı ve ilaç yardımı yapacak
BBC Çin, Taliban yönetimindeki Afganistan'a 31 milyon ...
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, BAE'ye sığındığı için halkından özür diledi
BBC Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, BAE'ye ...
İklim değişikliği: Bilim insanlarına göre iklim hedeflerini tutturmak için kömür rezervlerinin yüzde 90'ı yerin altında kalmalı
BBC İklim değişikliği: Bilim insanlarına göre iklim ...
İspanya'da doğum sonrası yanlış aileye verilen bebek, 19 yıl sonra dava açtı
BBC İspanya'da doğum sonrası yanlış aileye verilen bebek, ...
SON DAKİKA: Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden önceki saatlerde neler yaşandı?
BBC Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden önceki saatlerde ...
ABD'den Afganistan açıklaması: Taliban, geçerli belgesi olanların ülkeden ayrılmasına izin verecek
BBC ABD'den Afganistan açıklaması: Taliban, geçerli ...
SON DAKİKA: Türkiye neden aylardır İngiltere'nin kırmızı listesinde?
BBC Türkiye neden aylardır İngiltere'nin kırmızı ...
SON DAKİKA: Halid Şeyh Muhammed: 11 Eylül saldırılarının 'mimarı' FBI'ın elinden nasıl sıyrıldı?
BBC 11 Eylül saldırılarının 'mimarı' FBI'ın elinden nasıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.