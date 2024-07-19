Uluslararası Bursa Festivali'nde Anna Maria Jopek sahne aldı
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Anna Maria Jopek konser verdi
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Anna Maria Jopek, caz tutkunlarıyla bir araya geldi.
Balat Atatürk Ormanı'ndaki kulübede gerçekleşen konserde, Varşova doğumlu şarkıcı, piyanist, söz yazarı, besteci ve yapımcı Anna Maria Jopek ile trompet sanatçısı Pıotr Wojtasik Quintet sahne aldı.
Eurovision deneyimini takiben çıkardığı ilk albümü ile Altın Plak ödülünü kazanan Jopek'in performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.