Uluslararası Bursa Festivali'nde Ebru Gündeş sahne aldı

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe ilgi gösteren Bursalı müzikseverler, konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.Ebru Gündeş ,"Teşekkür Ederim", "Kızıl Mavi" ve "Demir Attım Yalnızlığa" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.Dans grubuyla sahne alan Gündeş, konser sonunda Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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