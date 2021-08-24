Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Mustafa Keser konser verdi

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe müzikseverler, Mustafa Keser'i dinlemek için yoğun ilgi gösterdi.Kendine has yorumu ile sanatseverlerden beğeni toplayan Keser, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.Keser, Bursalı sanatseverler için "Yeşil Ördek", "Gözleri Fettan Güzel", "Bursa'nın Ufak Tefek Taşları" gibi eserleri seslendirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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