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Kayseri'den Rusya ve Fransa'ya gideceklerdi
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Uluslararası düzeyde aranan DEAŞ militanı tutuklandı

Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3'ü kadın, 7 şüpheliden Rusya Uyruklu Rashid Enikeev, Elana Rakhmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel ve Minah Muhammed Al Ali tutuklandı. Mısır uyruklu Nada Ahmed M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Enikeev'in, İdlib'den Türkiye'ye biri Rus, diğeri Suriyeli 2 karısıyla 3 ay önce geçtiği, 1 yıl önce girdiği silahlı çatışmada boynundan ve belinden yaralandığı için tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu belirlendi.

12.10.2018 - 10:32 | Güncelleme: DHA

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Mısır, Suriye ve Rusya uyruklu 3'ü kadın 7 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Uluslararası seviyede terörizm suçundan aranan Rusya Uyruklu Rashid Enikeev, Elana Rakhmanova, Suriye Uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Muhammed Al Ali, Mısır Uyruklu Nada Ahmed M. yakalandı. DHA'nın haberine göre, zanlılardan Nada hariç, 6 DEAŞ üyesi Nöbetçi Sulh Ceza mahtkemesindte gece yarısı biten duruşma sonrası tutuklanarak Kayseri Bünyan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

RUS RASHID ENIKEEV ULUSLARARASI TERÖRİST

Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılan aramada ve cep telefonlarında çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen zanlılardan, geçirdiği trafik kazası sonrası sakat kaldığı ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu ileri süren, ancak Irak'daki çatışmalar sırasında yaralandığı, boynuna ve beline platin takıldığı ortaya çıkan DEAŞ üyelerinden Rashid Enikeev'in Uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürütürken, ölen terör örgütü mensuplarının eşlerini Suriye'den kaçak yollarla getirerek Türkiye'ye yerleştirdiği anlaşıldı.

KAYSERİ'DEN RUSYA VEYA FRANSA'YA GİDECEKLERDİ

Kayseri'de TEM polisinin yaptığı operasyonda yakalanan, DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye sorumlusu 'Abu Jafar' kod adlı kişi ile irtibatlı olduğu Rusya vatandaşı, Rashid Enikeev, imam nikahlı Rus karısı Elana Rakhmanova, imam nikahlı eşi Suriye uyruklu Sümeyye Şeyh Muhammed ile birlikte sahte pasaportlarla sınırdan geçerek Kayseri'ye geldikleri ve Talas ilçesindeki bir eve 3 ay önce yerleşip, Rusya ve Fransa'ya gitmek için fırsat kolladıkları öğrenildi. Rashid Enikeev'in Rus imam nikahlı eşinin Rusya'da Üniversite öğrenimini yarıda bırakarak DEAŞ örgütüne katıldığı de belirlendi.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    demekki elini kolunu salarak sınırdan geçebiliyorlarmış!!!
  • Misafir 10 dakika önce
    memleket i çöplüğe çevirdiniz.
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