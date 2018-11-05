Uluslararası Enerji Kongresi başlıyor

Global ölçekte enerji sektöründe en önemli teknolojik atılım alanlarının başında gelen ve enerji sektöründe tüm dinamikleri değiştirme potansiyeli taşıyan Depolama (Batarya) Teknolojileri bu etkinlikte tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Tüm gün boyunca sürecek ve beş ayrı oturum şeklinde düzenlenecek olan etkinlikte yurtiçinden ve yurtdışından konunun uzmanı olan birçok konuşmacı yer alıyor.

Açılış konuşmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Tancan, Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Sayın Cem Aşık ve EIF Başkanı Sayın Çiğdem Dilek tarafından yapılacak olan etkinlikte, “Depolama Alanında Gelecek Teknolojiler”, “Uluslararası Uygulamalar”, “Mevzut ve Teşvik Uygulamaları” ve “İş – Yatırım Modelleri” başlıklı oturumlarda, kamu ve özel sektörden önemli konuşmacıları dinleme imkanı olacak.

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