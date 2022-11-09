Özbek ve Ağaoğlu'ndan kritik sözler

Özbek, konuşmasında, geçen yıl Avrupa'da mücadele eden sarı-kırmızılı takımın 20 milyon avro kazandığını hatırlatarak, sarı-kırmızılıların bu yıl Avrupa'da yer almamasının faturasının ağır olduğuna işaret etti.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi hakkındaki soruya ise Özbek, ''Icardi'nin dünya yıldızı bir futbolcu. Galatasaray şartlarına uyarsa bu transferi yapar ancak kulübünün satmak isteyeceğini düşünmüyorum." dedi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek 45 günlük aranın ekonomik kaybına dikkati çeken Özbek, "45 günlük arada çok yapabileceğimiz bir şey yok, kamp yapacağız. Çok uzun bir ara. Dünya futbolu için çok uygun olmayan bir organizasyon olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın Dünya Kupası sonrası performansının daha iyi olacağını düşündüğünü ifade eden Özbek, "Lig sanki iki parça gibi oldu. Dünya Kupası'na kadar olan ve sonrasında ligin ikinci perdesi başlıyor." diye konuştu.

Bir spor kulübünün yılda 400 milyon lira faiz ödemek durumunda olmasını eleştiren Özbek, "Biz futbolda ve diğer sporlarda ihracatçı değil ithalatçı bir ülkeyiz." şeklinde konuştu.

Florya'daki tesislerden çıkıp ekonomik kazanç elde etmek istediklerini ifade eden Özbek, "Kemerburgaz'daki tesisleri gelecek ağustos ayına yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi. Bu sene geçen yıla kıyasla 20 milyon avroluk gelirden yoksun olduklarını anlatan Özbek, "Tüm kulüplerin bir dar boğaza girdiğini söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Bir önceki başkanlığı döneminde Galatasaray'ın yıllık gelirinin 100 milyon avro olduğunu ifade eden Özbek, aradan geçen 6-7 yıllık zamanda Galatasaray'ın bugünkü yıllık gelirinin 1 milyar lira olduğuna işaret ederek kulübün yıllık gelirinde yarı yarıya düşüş yaşandığını belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımın başındaki geleceği hakkındaki soruya ise Özbek, ''Okan hoca Galatasaray'ın yetiştirdiği bir spor adamı, futbolcu olarak Galatasaray'a kupalar kazandırmış bir oyuncudur. Piyasadaki tartışmaların reel olanını dikkate alıyoruz. Bu yorumların gerçek olmayanın hiçbir değeri yok. Galatasaray bu yorumları süzmesini çok iyi bilir." dedi.

Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu sonrası basına mensuplarına da açıklamaya yapan Özbek, Icardi transferinin ekonomik şartlara bağlı olduğunu belirtti. Özbek, "Dünya Kupası'ndan sonra oynanacak ligin çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası sonrası lig daha enteresan olacak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Sezona arzu ettiğimiz gibi başlayamadık. Play-off'u kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca sporcularımız psikolojik olarak düşüş yaşadı." dedi.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya da dikkati çeken Ağaoğlu, "25 Aralık'tan sonra lig yeniden başlayacak ve kartlar yeniden dağıtılacak." diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörleri Abdullah Avcı hakkında ise Ağaoğlu, "Takımı uzun bir aradan sonra şampiyon yapmış bir teknik direktörün tartışılmasını doğru bulmuyorum." değerlendirmesini yaptı.