Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRC) alan ilk Türk firması belli oldu

Dünya genelinde önde gelen ve gıda maddeleri üretimi yapan, yemek servisi hizmeti sunan, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar için temel bir akreditasyon sağlayan Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi’ ni bugüne kadar 130 ülkede yaklaşık 28 bin firma almaya hak kazanabilmiştir.

Paşa Döner markasının sahibi ve üreticisi Dönersan Döner Gıda A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan BRC belgesine sahip şirketlerin kalite, güvenlik ve operasyonel kriterlerin standardizasyonunu garanti ettiğini belirtti. Çalışkan, Paşa Döner olarak almış olduğumuz “BRC Belgesi, BRC standardını uygulayan ve aynı zamanda bu standardın şartlarını karşılayarak denetimlerde bu süreci başarı ile tamamlayan kuruluşlara verilen bir belgedir. Böylelikle gıda üretim tesislerinde maksimum hijyen standardı sağlanıyor, üretici firmalar yasal yükümlülüklerini yerine getiriyorlar ve son tüketicilerin sağlıklı beslenmeleri sağlanıyor.” dedi.