Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRC) alan ilk Türk firması belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
İLANDIR

Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRC) alan ilk Türk firması belli oldu

Sadece ‘tavuk but’tan ürettiği döner ile sektörde lezzet ve kalite farkını kanıtlayan Paşa Döner şimdi de bir başka ilke imza atarak dünya üzerinde kabul görmüş global bir standart olan Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi BRC’yi Türkiye’de alan ilk döner markası oldu.

Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRC) alan ilk Türk firması belli oldu

Dünya genelinde önde gelen ve gıda maddeleri üretimi yapan, yemek servisi hizmeti sunan, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar için temel bir akreditasyon sağlayan Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi’ni bugüne kadar 130 ülkede yaklaşık 28 bin firma almaya hak kazanabilmiştir.

Paşa Döner markasının sahibi ve üreticisi Dönersan Döner Gıda A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan BRC belgesine sahip şirketlerin kalite, güvenlik ve operasyonel kriterlerin standardizasyonunu garanti ettiğini belirtti. Çalışkan, Paşa Döner olarak almış olduğumuz “BRC Belgesi, BRC standardını uygulayan ve aynı zamanda bu standardın şartlarını karşılayarak denetimlerde bu süreci başarı ile tamamlayan kuruluşlara verilen bir belgedir. Böylelikle gıda üretim tesislerinde maksimum hijyen standardı sağlanıyor, üretici firmalar yasal yükümlülüklerini yerine getiriyorlar ve son tüketicilerin sağlıklı beslenmeleri sağlanıyor.” dedi.

Çalışkan, bugün artık Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve ABD’de faaliyet gösteren çok sayıda gıda perakendecisi firma, sadece bu denetimlerden geçebilen ve Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi’ne sahip tedarikçi kuruluşlar ile iş yapabildiğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.