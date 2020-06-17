Uluslararası Göç Filmleri Festivali Özel Seçkisi:

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival kapsamında uzun metraj 8 film "Yeni Yurtlar" seçkisiyle sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Seçkide, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan mültecilerin "Yeni Yurtlar"ına uzanan yolculukları, hayat mücadeleleri, eski alışkanlıkları ve özlemlerini anlatan filmler yer alıyor

Hakan Aytekin'in yönettiği "Enstantane", yaklaşık 40 yıl önce Mardin İdil'de 18 Süryani'nin yer aldığı bir fotoğraf karesi, bir enstantaneden yola çıkarak Süryaniler arasındaki uluslararası göçü "gidenler" ve "kalanlar” bağlamında ele alıyor.

Ümran Safter "Umudun Kanadında" adlı yapım, DEAŞ saldırıları nedeniyle Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası’na geçmeye çalışırken bindikleri botları batan biri çocuk, 5 Iraklı mültecinin 4 yıla yayılan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Dimitri Petrovic ve Maxime Jennes'in yönetmenliğinde çekilen "Dönüş Yolu"nda, unutulan binlerce göçmenin yaşadıkları, Iraklı Hüseyin’in Brüksel’den Atina’ya uzanan zorlu yolculuğunda gözler önüne seriliyor.

Yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'un üstlendiği "Ben Senim", kendisi, annesi ve nişanlısı için daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa’ya göç etmeye çalışan Masoud'u merkezine alarak, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan savaş mağduru insanların hikayesine odaklanıyor.

- Ödüllü filmler de seçkide yer alıyor

Yönetmen koltuğunda Maria Lafi'nin oturduğu, birçok festivalde ödül alan "Patlama", bir patlama neticesinde değişen hayatları, Rena Lusin Bitmez'in ödüllü filmi "Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?" de İstanbul'a göç eden Ermeni bir ailenin tüm zorluklara rağmen çocuklarına eğitim vermek istemesini anlatıyor.

Teboho Edkins'in yönettiği "Yamyamlık Günleri" asimilasyon meselesini, Efrat Shalom Danon ile Gili Danon'ın yönettiği "Normal Bir Hayat" ise biri Tel Aviv biri Berlin'de yaşayan ve sığınma talebi olan iki mültecinin yaşadıklarına odaklanıyor.

Filmleri çevrim içi olarak ücretsiz izlemek için www.festivalscope.com sitesine üye olunması ve rezervasyon yapılması gerekiyor.