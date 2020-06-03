Uluslararası Hemşireler Konseyi: Dünyada 600'den fazla hemşire Kovid-19'dan öldü

Mağaza çalışanı, yanlışlıkla hesabına yatırılan 20 bin lirayı iade etti - ELAZIĞ

AA

130 ülkeden yaklaşık 20 milyon hemşirenin kayıtlı olduğu Cenevre merkezli Konseyden yapılan yazılı açıklamada, tüm ülkelere, sağlık çalışanlarındaki Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarını açıklamaları çağrısı tekrarlandı.

Açıklamada, veri paylaşmayan ülkelere tepki gösterilerek "Dünya çapında, virüs bulaşan ya da hastalıktan ölen hemşire ve sağlık çalışanlarının sayısının sistematik ve standart kaydı bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

ICN üyesi ulusal hemşirelik derneklerinden, resmi açıklamalardan ve medya haberlerinden derlenen bilgilere göre, dünya çapında en az 230 bin sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, dünya genelinde 6 milyondan fazla Kovid-19 vakası bulunduğu anımsatılarak ICN'nin bu vakaların yüzde 7'sinin sağlık çalışanlarına ait olduğunu tahmin ettiği, bunun da 450 bin sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalanmış olabileceği anlamına geldiği kaydedildi.

Sağlık çalışanları içinde Kovid-19 tespit edilen vaka sayılarının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdiği vurgulanan açıklamada, birçok ülkenin de veri kaydetmemesinin uluslararası karşılaştırmaları son derece zorlaştırdığının altı çizildi.

Açıklamada, 600'den fazla hemşirenin yaşamını yitirdiği belirtilerek bu rakamın da çok yüksek olabileceğine işaret edildi.

ICN, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, dünya genelinde en az 90 bin sağlık çalışanının yeni tip koronavirüse yakalandığını, 260'tan fazla hemşirenin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.