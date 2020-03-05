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Uluslararası İdlib Konferansı - Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Moussa - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Dima Moussa'nın konuşması

- Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Dima Moussa:- "Bugün Moskova'da Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşecek zirveden umarız bir sonuç çıkar. Kısa vadede en azından sahadaki çatışmalar durur, insanların hayatları kurtulur. Ama uzun vadede siyasi çözümü sağlayacak bir çözüm çıkmasını da umut ediyoruz"- "Suriye'de istikrar olmadan ne bu resim içerisinde ne de uluslararası toplumda istikrar olabilir. Siyasi çözüm şart. Bunun da güvenilir ve Suriye halkının desteğini alan bir çözüm olması gerekiyor" Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Dima Moussa, Moskova'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek zirveden olumlu sonuçlar çıkmasını umut ettiklerini belirterek, "En azından bu sayede sahadaki çatışmalar durur, insanların hayatları kurtulur. Ama uzun vadede siyasi çözümü sağlayacak bir çözüm çıkmasını da umut ediyoruz." dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası İdlib Konferansı'nda, "İdlib Sorununun Çözümü Üzerine Uluslararası Camia ve Örgütler Ne yapmalı" başlıklı oturumda konuşan Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Dima Moussa, İdlib'de 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini söyledi.İdlib'de yaşanan son trajedilere rağmen müttefiklerin ve uluslararası toplumun hala ikna olmadığını anlatan Moussa, "50 binlik eşiği kat kat aşmış olmamıza rağmen ikna olmamış gibi görünüyorlar. Bu şunu gösteriyor. Uluslararası topluluk, Suriye krizi dendiği zaman bu kadar siyasi irade gösteriyor. Tabii ki son yıllarda çok destek gördük müttefiklerimizden, dostlarımızdan. Ama hala tam olarak Suriye rejiminin yaptıklarının neticelerini tam olarak anlamıyorlar. Bu nedenle bu olay her geçen gün daha da tırmanıyor. Hala insanlar yerlerinden oluyor, hala insanlar hayatlarını kaybediyor. Şiddet ve insan hakları ihlalleri her geçen gün daha da artıyor. " diye konuştu.Moussa, Suriye krizinde uluslararası toplumun "tam bir tıkanma" noktasına geldiğini dile getirerek şöyle devam etti:"Biz artık insani durumu konuşur ve insani yardım ister haldeyiz. İnsani yardımlar ve taahhütler konusunda teşekkür ediyoruz. İki hafta önce de böyle bir toplantı yapıldı. Yerinden edilmiş Suriyeliler için 500 milyon dolar yardım sözü verildi ki bu yardıma en azından hayatta kalmak için çok ihtiyacımız var. Ama biz sürekli yardım mi isteyeceğiz. Ya da çok sağolun ama bu yetmedi mi diyeceğiz. Bu şekilde bu insani krizi çözemeyiz. Bu insani krizin altında yatan sorunu çözmemiz gerekiyor. Suriye'deki durum, Suriyelilerin mücadelesi insani bir krizin çok ötesinde.Bir kısır döngünün içindeyiz, biz tıkandık. İnsani krizin arkasında insani çözümler aramamak lazım. Çözüm bunun ötesinde olmalı. Çözüm nerede, altta yatan sorunların kök nedenlerini çözmemiz lazım. İlk ayaklanma nasıl çıkmıştı? Açlıktan mı çıktı. İlk başta silahlanmak ve Suriye'yi silahlı bir cepheye mi dönüştürmek istiyorlardı. Hayır. Sosyo-ekonomik sorunlardan dolayı çıkmıştı. Rejimin 40 yıldır yaptıklarından dolayı çıkmıştı. Dolayısıyla böyle olan bir soruna insani bir çözüm aramamız lazım."- "Suriye'de istikrar olmazsa uluslararası toplumda da istikrar olmaz"Moussa, Suriye'de kapsamlı, Suriye halkının altına imza atacağı siyasi bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti.BMGK'nin 22/52 kararı, Cenevre Sözleşmesi, uluslararası toplumun ve Suriyelilerin iradesini ön planda tutacak siyasi bir çözümün gerekli olduğunun altını çizen Moussa, "Şu anda Suriye'de en önemli aktörler uluslararası düzeyde aktörler ve bu aktörlerin farklı ilgi ve çıkarlarını ortak bir noktaya getirmeleri siyasi çözüme destek olmaları lazım. Suriye'de istikrar olmadan ne bu resim içerisinde ne de uluslararası toplumda istikrar olabilir. Siyasi çözüm şart. Bunun da güvenilir ve Suriye halkının desteğini alan bir çözüm olması gerekiyor. Eğer biz husumeti net bir şekilde bitirebilirsek, güvenli bir ortam oluşturabilirsek tüm Suriyeliler kendilerini temsil eden bir siyasi çözüm olduğuna ikna edebilirsek bu sorun çözülür." değerlendirmesinde bulundu.Bugün Suriye'de insani yardımın yanı sıra insan hayatını kurtaracak başka tedbirlere de ihtiyaç olduğunu vurgulayan Moussa, şunları söyledi:"Belki uçuşa kapalı bölge, güvenli bölge olarak adlandırabilirsiniz bunu. Almanya Savunma Bakanının, İdlib'in uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ile ilgili bir önerisi vardı. Bir kaç gündür bu öneri tartışılıyor. Yani tüm dünyanın bunu bu şekilde görmesi lazım. Kısa vadede bu zulmü nasıl durdurabileceğimiz ama uzun vadede nasıl bir siyasi çözüm bulacağımızı düşünmemiz lazım. Uluslararası ve bölgesel aktörlerin konuyu bu yöne itmesi lazım. Suriye sahasında pozitif ve ciddi bir şekilde tüm aktörlerin bu şekilde hareket etmesi lazım.Şu anda hemen gerçekleşemiyorsa bile buna giden yolu engellemeye, taş koymaya çalışanları desteklemeyi bıraksınlar. En azından olumlu katkı yapanları engellememeleri gerekiyor. Rusya'dan, rejimi olumlu adım atması için desteklemesini beklerdik. Umuyorum ki bugün Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek zirveden olumlu sonuçlar çıkar. En azından bu sayede sahadaki çatışmalar durur, insanların hayatları kurtulur ama bunun da ötesinde biraz daha uzun vadede siyasi çözüme destek olur diye umuyorum."