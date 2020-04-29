Uluslararası Kızılhaç Komitesi:

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ICRC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "17 milyonu aşkın Yemenli temiz su ve kanalizasyon hizmetlerine erişemiyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kovid-19 tehlikesinin devam ettiği bir dönemde Yemenlilerin temiz suya erişiminin sağlanmasının her zamankinden daha önemli hale geldiği vurgulandı.

Yemen Sağlık Bakanlığı pazartesi, ülkedeki tek Kovid-19 hastasının iyileştiğini duyurmuştu.

Bakanlığa bağlı Hadramevt sağlık ofisinden yapılan açıklamada, yeni vaka tespit edilmediği, böylece ülkede salgına yakalanan kimsenin kalmadığı kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Yemen'de yayılmış ancak tespit edilmemiş olabileceğini belirtmişti.