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Uluslararası koalisyon, Suriye'de sivillerin öldüğü hava saldırısını yalanlamadı

Ülkenin doğusundaki bir hava saldırısında aralarında sivillerin de olduğu onlarca kişinin öldüğü bildirildi. Şam yönetimi ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıdan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonu sorumlu tuttu. Koalisyon ise saldırıyı yalanlamadı, sivil ölümlerin incelendiğini bildirdi.

13.07.2018 - 15:10 | Güncelleme:
- Getty Images

Suriye'nin doğusundaki bir hava saldırısında aralarında sivillerin de olduğu onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cuma günü yaptığı açıklamada, gece yarısı meydana gelen hava saldırısında aralarında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının da olduğu 54 kişinin öldüğünü duyurdu.

Gözlemevi, hayatını kaybedenlerden 28'inin ise sivil olduğunu ve hava saldırısının muhtemelen IŞİD'e karşı savaşan ABD öncülüğündeki koalisyon ya da onunla birlikte faaliyet gösteren Irak Ordusu tarafından düzenlendiğini kaydetti.

Suriye devlet haber ajansı SANA ve Şam yanlısı El Vatan gazetesi de hava saldırısından ABD öncülüğündeki koalisyonu sorumlu tutu.

SANA, saldırıda 30'dan fazla sivilin öldüğünü bildirdi.

Koalisyon yalanlamadı

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, koalisyonun ya da müttefik güçlerin hava saldırısını gerçekleştirmiş olabileceğini açıkladı.

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Reuters haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, "Koalisyon ve müttefik güçlerimiz dün Susa ve Baghur Fukhani civarındaki hava saldırısını gerçekleştirmiş olabilirler" dedi.

Olayda sivillerin hayatını kaybettiği iddialarının incelendiğini bildiren Ryan, "Şu an elimizde başka bilgi yok" diye konuştu.

'Sivillerin çoğu Iraklı'

Hava saldırısı, Irak sınırının birkaç kilometre ötesindeki Deyrizor yakınlarında gerçekleşti.

Bu bölge, IŞİD'in Suriye'de elinde bulundurduğu son yerlerden biri.

Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, telefonla haber ajanslarına yaptığı açıklamada, ölen sivillerin çocuğunun Iraklı olduğunu söyledi.

Gözlemevi, hava saldırısının Irak sınırı yakınlarındaki Susa köyündeki bir fabrikada "bir araya gelen sivilleri" vurduğunu öne sürdü.

IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarının bir bölümünde halifelik ilan etmişti, o zamandan beri topraklarının çoğunu kaybetti.

Ancak Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetinde ve Badiya Çölü'nde hala varlık gösteriyor.

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