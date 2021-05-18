Uluslararası Kudüs Gençlik Meclisi'nden, halkları Müslüman olan ülkelere Filistin'e destek çağrısı

AA

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği bünyesinde yer alan Uluslararası Kudüs Gençlik Meclisi (UKGEM),İsrail'in Filistin'de devam eden saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

Türkiye'de ve dünyada meydanlarda toplanan yüz binlerce kişinin, İsrail zulmünü haykırarak Filistinlilere destek verdiğine işaret edilen bildiride, Türkiye'de devlet yöneticilerinin de kararlı söylemleriyle yaşanan süreçte kardeş Filistin halkının yanında olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Halkları Müslüman olan tüm devlet yöneticilerine Kudüs için harekete geçme çağrısı yapılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Gün, kandillerine yağ göndermekle yükümlü olduğunuz kutsalınız, mabediniz, onurunuz, kimliğiniz, özgürlüğünüz ve namusunuz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma günüdür. Artık kınama dönemi bitmiş, İsrail'in anladığı dilden cevap vermenin vakti gelmiştir. İsrail ancak güçten anlar. İsrail barbarlığına ve terörüne dur diyemeyen tüm sorumluların, yarın biz gençlere vadedebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Derhal gerekeni yaparak İsrail'le olan tüm ilişkilerinizi kesin ve gerek siyasi gerekse de askeri yaptırımları aynı masanın etrafında hayata geçirin. Filistin halkının insan onur ve yaşamına dair tüm temel haklara ulaşabilmesini sağlayacak yöntemleri uygulayın."

Filistin'de yaraları sarmanın değil, tüm Müslümanların el birliğiyle yaraların sebebi bataklığın kurutulması gerektiği çağrısının yapıldığı bildiride, "Ümmetin dirilişi ve esaretten kurtuluşu, direnişten geçtiği halde yaşananlar karşısında üç maymunu oynayanlar bilmelidir ki akıtılan her Müslüman kanının lekesi üzerlerine yapışacak ve mahşerde bu lekeyle tanınmanın utancıyla yüzleşeceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu vesile ile toprakları terörist İsrail tarafından işgal edilmeye çalışılırken onur ve şerefiyle direnen Filistin halkının yanında olduğumuzu yineliyor ve birlikte yürüttüğümüz mücadele neticesinde işgalden arındırılmış özgür Filistin topraklarında buluşacağımız günleri sabırla bekliyoruz."