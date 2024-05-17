Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, konferansın açılışında yaptığı konuşmada büyük şair Mahtumkulu’nun sadece Türkmen halkının değil, tüm Türk dünyasının vazgeçilmez bir değeri olduğunu söyledi.

TÜRKSOY tarafından 2024'te ilan edilen ‘Maktumkulu Firaki Yılı’ dolayısıyla Türkiye’de de farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini belirten Bakan Ersoy, Mahtumkulu’nun yaşadığı yıllarda Türkmenlerin çektiği ciddi sıkıntıları bütün ağırlığıyla yüreğinde hissettiğine ve bu duygularını ifade etme arzusuyla dolup taştığına vurgu yaptı.

Şairin Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmesine karşın halktan biri olarak kullandığı sade Türkçe ile insanlarına ulaşarak onlar üzerinde derin etkiler bırakmayı başardığını dile getiren Bakan Ersoy, onun düşünce ve eserlerinin rehberliğinin bugünde değerini koruduğuna işaret etti.

REKLAM Türkmen kardeşlerimizin yanındayız mesajını ileten Bakan Ersoy, konuşmasında şunları kaydetti: Türk milletinin kadim tarihi, o tarihin içinde kök salıp zenginleşen eşsiz kültürü, inanç dünyası, töresi, gelenekleri nice aklı keskin, gönlü engin büyük insanın yetişmesine vesile olmuştur. O insanlar yeri gelmiş er meydanında yeri gelmiş akıl ve gönül dünyasında bizlere rehber olmuşlardır. Yürünecek yolu, gidilecek yönü göstermişlerdir. İsim isim saymaya çalışırsak söz de nefes de tükenir. Engin bir deryadır onlar. İşte Mahtumkulu bu uçsuz bucaksız deryada yükselmiş, Türkmenistan’dan bütün Türk illerine ve dünyaya, bir yüce dalga olup mısra mısra yol almıştır. Yaşadığı dönemden bugüne kadar Türk-İslam coğrafyasında ağırlığını hissettiren Mahtumkulu Firaki, tasavvuf ehli büyük bir şair ve doğru bildiklerini dile getirmekten çekinmeyen bilge bir düşünür olarak öne çıkmaktadır. Bundan dolayıdır ki şiirleri atasözü gibi ezberlenip halk arasında yayılmıştır. Onun düşünce ve eserlerinin rehberliği bugünde değerini korumaktadır. Doğumundan 300 yıl sonra bile bizleri aynı çatı altında bir araya getirebilen Mahtumkulu’nun şiirleri her nesilde okunmalı ve iyi anlaşılmalıdır.”

Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti; “Onun en büyük arzusu Türkmen birliğinin kurulması ve Türkmen halkının bağımsız olmasıydı. Eserleri de Türkmen boylarının birliği anlamında ortak bir ses ve sembol olarak görülmüştür. Bugün Türkmen kardeşlerimizin haklı bir gururla sahip çıktıkları bu birliğin ve bağımsızlığın temelindeki o ses hala ilk günkü kadar gürdür. Mahtumkulu bir yönüyle Köroğlu gibidir. Hak ve adalet için mücadele etmenin, bağımsızlığın sevdası vardır mısralarında. Bu değerler yolunda doğruluktan ödün vermeden, korkmadan, çekinmeden, bir olup beraberce yürümek gerektiğini öğütler. Bir yönüyle de 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış kendisi gibi şair ve tasavvuf ehli olan Yunus Emre gibidir Mahtumkulu. Her ikisi de Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi ocağının alazıdır. Dünyanın faniliğini bilen, buna göre yaşayan kâmil insanlardır. Dilleri, rehberlik ettikleri halkın dilidir. Türkçedir, sadedir, zengindir. Bugün Türkiye’de Mahtumkulu, Türkmenistan’da Yunus Emre aynı zevkle okunuyorsa bu onların aynı tarihten, kültürden ve değerlerden beslenmiş olmalarındandır.