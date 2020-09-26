Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı - KONYA

Mevlana Meydanı önünde startı verilen, 5 ülkeden 12 takımın yarıştığı turun birinci etabı, 138 kilometrelik Sarayönü güzergahının ardından Selçuklu Belediyesinde tamamlandı.Turun ilk etabını, Marathon Cycling Team'dan Sergey Rostovstev birinci, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımından Onur Balkan ikinci ve Marathon Cycling Team'dan Artur Ershav üçüncü tamamladı.Turun yarınki 2. etabı Mevlana Meydanı önünden başlayıp, Çumra güzergahının ardından Meram Belediyesi önünde sona erecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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