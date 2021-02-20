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Uluslararası öğrenciler Hanau saldırısında hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB),15 farklı ülkeden Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin katılımıyla geçen yıl Almanya'nın Hanau şehrinde gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.

Uluslararası öğrenciler Hanau saldırısında hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi
AA

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Şubat 2020'de 4'ü Türk 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı terör saldırısının yıl dönümünde hayatını kaybedenler için YTB Ankara Ofisinde gerçekleştirilen programa 15 farklı ülkeden Ankara'daki üniversitelerde eğitim alan Türkiye Burslusu uluslararası öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programda hayatını kaybedenler için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Lisans Öğrencisi Mahama Kouanda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Programda ayrıca, Türkiye Burslusu öğrenciler şiir dinletisi düzenledi.

Uluslararası öğrenciler adına konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Anmar Nasif, söz konusu saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Irkçılık, terör, göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gibi insanlığın kanayan yaralarının iyileştirilmesi ve bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulunan Nasif, Türkiye'nin ve Türk vatandaşlarının acısını paylaştıklarını dile getirdi.

- "Türkiye'nin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz"

Nasif, uluslararası öğrencilerin her zaman Türk halkının yanında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizler uluslararası öğrenciler olarak Türk halkı ile muhabbetimizi arttırırken diğer yandan ülkemize faydalı bireyler olmak için eğitimimizi gayretle sürdürüyoruz. Herkesin insani değerler etrafında bir araya geldiği, savaş, ölüm ve istikrarsızlığın hiçbir şekilde zemin bulmadığı, huzur ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyaya inanıyoruz ve Türkiye'nin acısını paylaştığımızı bilmenizi istiyoruz. Bizim gibi ortak tarih, kültür, dil, din ve duygu birliği yaşayan toplumlar için duvarlar bulunmamaktadır. Bu sebeple, özellikle Anadolu insanının acısını ve üzüntüsünü daha derinden yaşıyoruz. Dileriz ki ikinci ülkemiz olan Türkiye ile paylaştığımız duygular gelecekte daha da güzel olur."

- "Zulme karşı birlik olmalıyız"

Programda konuşan ASBÜ İslami İlimler Bölüm Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir de insanın tarih boyunca kötüler ve iyiler olmak üzere iki gruba ayrıldığını belirterek, zulmün karşısında birlikte hareket etmek gerektiğine dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

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