Geçen hafta, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,8745'e kadar yükselen dolar/TL, haftayı 5,5928'den tamamlamıştı. Dolar/TL bugüne ise düşüşle başladı. Yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla yüzde 1'i aşan kayıpla 5,5361 seviyelerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 1 azalışla 6,3117, sterlin/TL de yüzde 0,9 değer kaybıyla 7,1051 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu hatırlatarak, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL'ye olan talebin arttığını kaydetti.
ENFLASYON RAPORU TAKİP EDİLECEK
Dolar/TL geçtiğimiz haftayı 5.62 TL seviyesinden kapatmıştı. Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AKP'den gelen açıklamalarla geçen hafta sert dalgalanan dolar/TL TCMB'nin perşembe günkü faiz kararı ardından 5.65'in altında hareket etmişti.
Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon Raporu takip edilecek.
19 EKİM'DE 5.52'Yİ TEST ETMİŞTİ
Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle 19 Ekim'de 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti. Kur 25 Ekim'de Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ilk tepki olarak 5.71'e yükselse de daha sonra 5.65 TL'ye gerilemiş, gün içinde 14:40'ta da 5.6341'e kadar düşmüştü. Düşüşe Ortadoğulu bir fonun döviz bozarak Türk tahvili alması ve Borsa İstanbul'a yatırım yapmasının neden olduğu ileri sürüldü. Merkez Bankası (TCMB) 25 Ekim'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilere paralel yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu.
İTTİFAK AÇIKLAMASIYLA 5.75'E TIRMANMIŞTI
Kur 23 Ekim'de küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AK Parti'den gelen açıklamalarla sert dalgalanmış, 5.75'e kadar tırmanmıştı.
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