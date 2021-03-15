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Uluslararası silah satışları 2016-2020 döneminde sabit kaldı

Uluslararası silah satışlarının 2016-2020 döneminde sabit kaldığı bildirildi.

Uluslararası silah satışları 2016-2020 döneminde sabit kaldı
AA

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporunda en büyük beş silah ihracatçısından üçü ABD, Fransa ve Almanya'nın ihracatının arttığı, diğer ikisi Rusya ve Çin'in ise azaldığı kaydedildi.

Uluslararası silah satışlarının 2016-2020 döneminde sabit kaldığı vurgulanan raporda, 2001-2005 döneminden bu yana ilk kez, ülkeler arasında büyük silahların teslimat hacminin 2011-2015 ve 2016-2020 dönemlerinde artmadığı ifade edildi.

- ABD, Fransa ve Almanya silah ihracatını artırdı

Dünyanın en büyük silah ihracatçıları ABD, Fransa ve Almanya'nın 2016-2020 döneminde silah ihracatının yükseldiği kaydedilen raporda, ABD'nin en büyük silah ihracatçısı olmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

Raporda, ABD'nin 2011-2015 ve 2016-2020 dönemlerinde küresel silah ihracatındaki payını yüzde 32'den yüzde 37'ye yükselttiği, bu ülkenin silah transferlerinin neredeyse yarısının (yüzde 47) Orta Doğu'ya gittiği belirtildi. Raporda, ABD'nin toplam silah ihracatının yüzde 24'ünü Suudi Arabistan'a yaptığı ifade edildi.

Fransa'nın silah ihracatını söz konusu dönemde yüzde 44 artırdığı kaydedilen raporda, Fransa'nın silah ihracatının yüzde 59'unu Hindistan, Mısır ve Katar'a yaptığı belirtildi.

Almanya'nın aynı dönemde ihracatını yüzde 21 yükselttiği ifade edilen raporda, en çok Güney Kore, Cezayir ve Mısır'a silah sattığı aktarıldı.

- Rusya ve Çin'in ihracatı geriledi

Rusya ve Çin'in 2016-2020 döneminde silah ihracatının gerilediğine işaret edilen raporda, Rusya'nın ihracatının yüzde 22 düştüğü belirtildi.

Raporda Çin'in ihracatının da yüzde 7,8 azaldığına işaret edildi.

- Orta Doğu'nun silah ithalatı yükseldi

Orta Doğu ülkelerinden yapılan silah ithalatının yüzde 25 yükseldiği kaydedilen raporda, dünyanın en büyük silah ithalatçısı Suudi Arabistan'ın 2016-2020 dönemindeki ithalatının yüzde 61 arttığı belirtildi.

Raporda, Mısır'ın silah ithalatının yüzde 136, Katar'ın da yüzde 361 yükseldiği vurgulandı.

-Türkiye'nin silah ithalatı düştü

Türkiye’nin silah ithalatının yüzde 59 düştüğü belirtilen raporda, bundaki önemli bir etkenin, ABD'nin 2019 yılında ülkeye F-35 savaş uçağı teslimatlarını durdurması olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca Türkiye'nin ithalata olan bağımlılığını azaltmak için büyük silahların yerli üretimini artırmakta olduğuna işaret edildi.

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