Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Dayanışma Karikatür Sergisi çevrim içi gezilebilecek

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SUYADER ve Karikatür Atölyesinden yapılan açıklamada, serginin küresel iklim krizinin neden ve sonuçlarını vurgulayan, doğadaki diğer canlıların yaşam haklarına saygıyı gösteren çizimler için karikatür sanatçılarına bir davet olduğu belirtildi.

Duyurusu büyük ilgi gören sergi için 35 ülkeden 600 karikatür gönderildiği vurgulanan açıklamada, jüri değerlendirmesi sonucu 0-18 yaş grubunda 20, yetişkin grupta ise 198 olmak üzere 218 eserin sergilenmeye değer bulunduğu bildirildi.

Karikatür sergisi "https://miro.com/app/board/o9J_lRGD_4g=/" internet adresinden çevrim içi gezilebilecek.

Eserler, salgın kısıtlamalarının bitiminde Türkiye'nin pek çok bölgesinde ve yurt dışında da sergilenecek.