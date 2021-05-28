Nevşehir ev sahipliği yapacak 0:00 / 0:00

İHA

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin altıncısı, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Festivali organize eden Kültür, Spor ve Turizm Filmleri Tanıtma Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğe 23 ülkeden 55'e yakın sanatçı ile yönetmen, yapımcı ve film otoritesinin katılacağı belirtildi.

Nevşehir kent merkezi ile çeşitli turistik merkezlerde 1 - 5 Haziran'da gerçekleştirilecek festivalin, bölgenin tanıtımına, turizm hareketliliğinin artmasına katkı sunacağı ifade edilen açıklamada, film gösterimlerinin tarihi Nevşehir Kalesi'ne kurulacak platformda yapılacağı, etkinlik kapsamında farklı mekanlarda konferanslar, fotosafari, sergi ve atölye çalışmaları düzenleneceği bildirildi.

Etkinliklerde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemlerin alınacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali 6. yaşında elde ettiği uluslararası tecrübe ile daha güçlü bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) üye ülkeleri arasında en başarılı etkinliğe imza atan Türkiye'nin, Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilecek festivalle, bu başarıyı devam ettirmesi amaçlanıyor. Festivale yurt dışından katılacak yönetmenler, yapımcılar, televizyoncular, sosyal medya fenomenleri ve turizm otoritelerine ülkemizin kültür ve turizm potansiyeli yakından tanıtılırken, Kapadokya bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival turizm ekonomimizin gelişiminde önemli rol oynayan turizm aktörlerini aynı sahnede buluşturarak, güçlü Türkiye imajını dünyaya tanıtmayı amaçlamaktadır."

Festival kapsamında verilecek 8 kategorideki 30 ödül, 5 Haziran'da Paşabağları Ören Yeri'nde düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.