Uluslararası Türk Akademisi bilimsel yayınlarını serbest erişime açtı

AA

TWESCO'dan yapılan açıklamada, kurumun internet sitesine yüklenen 100'ün üzerinde bilimsel yayının çevrim içi hizmete sunulduğu belirtildi.

Çevrim içi kitapların Kazak, Türk, Azerbaycan, İngiliz, Kırgız, Rus, Moğol ve diğer Türk dillerinde yayımlanan eserlerden oluştuğu aktarılan açıklamada, kitap listesinin yeni eserlerle tamamlanmaya devam edileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Kitaplar Türk dünyasının kökü derinlere işleyen tarihini, zengin edebi mirasını, tarihi yazıtlarını, Türk dilleriyle ilgili araştırmaları, akraba Türk halklarının etnografisini, folklorünü, gelenek ve göreneklerini kapsar. Çevrim içi kitaplar bu linkten okunabilir; http://twesco.org/kitap." bilgisi paylaşıldı.

Nahçıvan Anlaşması ile 2009'da kurulan ve 2010'da Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da faaliyete başlayan TWESCO, bilim ve eğitim alanlarında koordinatörlük hizmeti üstleniyor.