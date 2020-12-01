Uluslararası Yatırım Zirvesi, 7 Aralık'ta başlayacak

AA

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED),uluslararası yatırım dünyasının önemli isimlerini Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde bir araya getirecek.

YASED açıklamasına göre, Dernek, 40'ıncı yılında dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarını ilk defa düzenleyeceği Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde buluşturacak.

7 Aralık'ta başlayacak ve 5 gün sürecek Uluslararası Yatırım Zirvesi, küresel yatırım ortamının değerli ve tanınmış isimlerinin katılacağı panel ve konuşmalar ile alanında gerçekleşen en önemli zirvelerden biri olacak.

SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunu üstlendiği, SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo'nun sponsor olacağı zirvenin açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

- "Öngördüğümüz yatırımlar için ufuk açacağını düşünüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, dünyayı saran pandemi ortamında söz konusu zirvenin her zamankinden daha da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde küresel yatırımcıların bir araya gelerek geleceğin yatırım ortamını ele almaları hem yatırımcılar hem de ülkeler açısından çok değerli. Kovid-19 ile artık 'yeni normal' diye bir kavramı konuşur olduk. Yatırımcıların, 'Yatırımda yeni normal ne olacak, bundan sonra hangi sektörlere yatırım yapmak öncelik taşıyacak, ülkelerin yeni destek politikaları ne olmalı?' gibi sorulara yanıt aradığı bir dönemdeyiz. Büyük, küçük her şirketin dijital dönüşümünü zorunlu kılan, özellikle büyük projelerde entegrasyonun ağırlığının arttığı bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle uluslararası yatırım dünyasından önemli isimlerin katılacağı YASED'in zirvesini çok önemsiyor ve önümüzdeki dönemde öngördüğümüz yatırımlarımız için bizlere ufuk açacağını düşünüyorum."

- "Türkiye, bilişim alanında büyümeye devam ediyor"

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da Türkiye'nin, son yıllarda dijitalleşme yolunda attığı önemli adımlarla bilişim alanında büyümeye devam ettiğini aktardı.

Candan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin daha büyük atılımlar yapabilmesi için küresel yatırım trendlerinin tartışılacağı ve konunun tüm paydaşlarının bir araya geleceği platformlar kritik öneme sahiptir. Bu bakış açısı ile YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin jeopolitik konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile orta ve uzun vadede değerli bir yatırım ortamı sunduğuna inanıyoruz. SAP Türkiye olarak kurulduğumuz yıldan bu yana yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. 2013 yılında Teknopark İstanbul'da kurulan Yazılım Geliştirme Merkezi'miz de SAP'nin Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Avrupa'nın en değerli markası olarak yüksek teknolojiler ile yazılım ve uygulamalarımızı 'dünyayı daha yaşanılır kılmak ve insan hayatını iyileştirmek' için geliştiriyoruz."

- "Küresel yatırım ortamının sertleşeceğinin işaretleri var"

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu ise Tofaş olarak Türkiye'nin geleceğine ve büyük potansiyeline olan inançlarının bir kanıtı olarak sanayileşmeye ve Türk insanının otomobil sahip olma arzusuna yönelik yatırımlarına 50 yılı aşkın süredir devam ettiklerini bildirdi.

Eroldu, "2015 yılından bu yana Türkiye'nin en çok tercih ettiği Egea ailesinin, 2021 yılının ilk aylarında tüketici ile buluşacak olan yeni versiyonları bu kararlılığın ve geleceğe olan inancımızın güncel bir göstergesidir. Yeni teknolojilerin yarattığı değişim; belirsizliklerin artması, ticaret savaşlarının keskinleşmesi ve pandemik seyirle birlikte küresel yatırım ortamının daha da sertleşeceğine işaret etmektedir. Bu baskılar altında küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi Türkiye’nin rekabetçiliğinin en üst düzeye çıkartılmasını kritik hale getirmiştir. Böyle bir dönemde hükümet temsilcilerinin yatırımcıların ve uzmanların, geleceğe yönelik diyalog ortamı yaratacak bu zirvede buluşmalarının, yatırımlara devam etme kararlılığını ortaya koymak ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere yapılması gerekenleri tanımlamak için iyi bir fırsat oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemize daha çok yatırım gelmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir adım"

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, küresel düzeyde yeni bir değişim ve dönüşüm döneminin başında olunduğunu belirterek, şunları aktardı:

"İçinde bulunduğumuz salgın döneminin getirdiği küresel gelişmeler, ülke olarak bize rasyonel bir programla gerçek bir seferberlik başlatmak için büyük bir fırsat sunuyor. Böyle bir ortamda dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarının, YASED'in ilk defa düzenlediği Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde bir araya gelecek olması çok kıymetli. Sanayiye gönül vermiş, 63 yıldır ülkemizde üretim ve yatırımın artmasına gayret gösteren bir grup olarak, YASED'in böyle kritik bir zamanda hayata geçirdiği zirveyi, yatırım ortamını iyileştirmek ve ülkemize daha çok yatırım gelmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir adım olarak görüyor, bu kıymetli buluşmaya katkı vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

- "Sürdürülebilirlik gündemine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdik"

PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel de zirveye katılmaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, "Uzun vadeli bir yatırımcı olarak YASED ile birlikte ülkemizde uluslararası yatırımın gelişmesine ve sürdürülebilirlik gündemine katkı sağlayacak pek çok çalışma gerçekleştirdik. Zirvenin ülkemize yeni yatırım fırsatları yaratacağına ve mevcut yatırımların artırılmasına katkıda bulunacağına gönülden inanıyor, YASED'in 40'ıncı yılını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirve ile ilgili detaylı programa "www.yasedinternationalinvestmentsummit.org" adresinden ulaşabiliniyor.