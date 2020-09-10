Uluslarası Af Örgütü raporu Myanmarlı holdingin ülkede insan hakları ihlallerini finanse ettiğini ortaya koydu

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Uluslararası Af Örgütü, MEHL'in, bazıları ABD, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanan birçok yönetim kurulu üyesi ve asker hissedara yaptığı kar payı ödemeleri ve iştirak yapısını ortaya koyan belgelere dayanan bir rapor yayınladı.

MEHL'in Myanmar Yatırım Direktörlüğü ve Şirket Yönetimi'ne Ocak 2020'de kayda geçirttiği bir belgede, holdingin, 381 bin 636 şahsi hissedarı bulunduğu, bunlar arasında hem aktif görevde hem emekli askeri personelin yer aldığı görüldü.

Holding hisselerinin yaklaşık üçte birine sahip "kurumsal" 1803 hissedar arasında da "bölge komutanları, bölükler, müfrezeler, askerler ve gazi dernekleri" bulunduğu dikkati çekti.

Belgelerde yüksek rütbeli askerlerin, MEHL'de kilit yönetici kadrolarında yer aldığı görülürken, bazılarının "Arakan eyaletindeki etnik temizlik, Kaçin ve Şan eyaletlerindeki insan hakları ihlalleriyle bağlantıları" nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı ve diğer hükümetlerin yaptırım listesine girdiğine işaret edildi.

Yakut, yeşim taşı ve bakır madenleri, kauçuk, ananas, palmiye yağı, şeker kamışı yetiştiriciliği gibi birçok iş kolunda faaliyet gösteren MEHL'in Posco International, Pan-Pacific, Inno Group, RMH Singapore Pte, Wanbao Mining ve Kirin dahil yabancı iş ortakları bulunuyor.

Örgüt, MEHL ile ortaklık kuran şirketlere ve hükümetlere de Arakanlı Müslümanlara zulmedilmesi dahil insan hakları ihlallerine giren faaliyetlere finansman sağlıyor olabileceklerinden bu holding ile ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu.

Myanmar ordusunda görevli iki asker, Arakanlı Müslümanları öldürdüklerini, toplu mezarlara gömdüklerini ve kadınlara tecavüz ettiklerini itiraf etmişti.

New York Times gazetesi, Myanmar'dan geçen ay kaçan iki askerin Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentine götürüldüğünü, burada görüntülü ifadeleri alınan askerlerin, Arakan eyaletinin Buthidaung ve Maungdaw ilçelerinde Arakanlı Müslümanların öldürülmesi ve toplu mezarlara gömülmesinde görev aldıklarını söylediklerini yazmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü. Askerler 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darbetti.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



