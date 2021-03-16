TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, Süper Lig'in son dönemde çok gergin geçtiğini, ne zaman, kimin lider olacağını söylemenin kolay olmadığı şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın tecrübesiyle öne çıktığını belirtti.

Karan, AA muhabirine, Süper Lig'de son dönemde heyecanın çok arttığını söyledi.

Bu heyecanla gerginliğin de arttığını kaydeden Karan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş çıkmazsa iyi. Çok gergin bir Süper Lig görüyorum. Özellikle 4 büyükler sıralamayı zorladığı için çok gergin. Ne zaman kimin lider olacağını, kimin ikinci olacağını söylemek kolay değil. Bu süreci en iyi kim kaldırır? Galatasaray bu konuda biraz daha tecrübeli, Fatih hoca faktörü de var. Stresli dönemlerden daha kolay çıkabilecek bir durum gibi gözüküyor ama bu ligin favorisini söylemek şu an gerçekten çok zor. Her şeye rağmen favorim tabii ki Galatasaray."

"SANTRFOR YETİŞMİYOR"

Karan, dünya futbolunda forvet yetişmediğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de genç oyuncuların futboldan uzak kaldığını kaydetti.

Dünya futbolunda 1-2 iyi forvetten bahsedilebileceğini kaydeden Karan, şöyle konuştu:

"Futbol fiziksel gücün üstüne kurulmaya başlandı. Biz, sokak aralarında, mahalle aralarında futbol oynarken sabah çıkıp gol vuruşu çalışabiliyorduk. Özellikle bu dönemde yeni nesil yetiştirmesi çok zor. Bu korona 1,5 nesli yok etti futbol bazında da. 17, 16, 15 yaş altı takımları yok. Bu çocukların yetenekleri de kayboluyor. Dünyada şu anda santrfor yetişmiyor."

MESUT ÖZİL'İN TERCİHİ

Ümit Karan, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmasının tekrar gündeme geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zamanında öyle bir karar almış, ben ona bir şey diyemem, yorum yok ama Mesut Özil’in kariyerine baktığımızda belki Türkiye'ye gelmiş en büyük 5-10 futbolcudan bir tanesi. Almanya, Real Madrid gibi bir sürü formayı giydi. O yüzden eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Türkiye'de ne yapabilir, bilmiyorum, ağır bir sakatlık geçiriyor ama kalitesini kimseyle tartışmam."