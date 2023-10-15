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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya'ya gitti - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya'ya gitti

        Ümit Milli Futbol Takımı, 17 Ekim Salı günü deplasmanda Letonya ile oynayacağı 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri dördüncü maçı için bu ülkeye gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:57
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        Ümit Milliler, Letonya'ya gitti
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        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sabah antrenmanı yapan milliler, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak Letonya'ya hareket etti.

        Antrenmana kadroda yer alan bütün futbolcular katıldı.

        Milliler yarın karşılaşmanın oynanacağı Zamgales Olimpiyat Merkezi'nde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

        Ay-yıldızlılar grupta 3 maç sonunda 1 galibiyetle 3 puan elde ederken, Letonya'nın da 4 maç sonunda 4 puanı bulunuyor.

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Kaleciler: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

        Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram (Westerlo), Ravil Tagir (Westerlo), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray)

        Orta saha: Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Aksel Baran Potur (Moss), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (Orenburg), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor)

        Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)

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