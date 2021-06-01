2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür Riva'da kampta olan ay-yıldızlı ekip, Ukrayna ile özel maçta karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu'nda yer alan milliler, Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.

KADRO

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş),Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor),Berke Özer (Fenerbahçe)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş),Furkan Bayır (Alanyaspor),Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor),Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir),Melih Altıkulaç (Olympique Lyon),Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor),Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü),Emre Kaplan (Bodrumspor)

Orta Saha: Erkan Süer, Abdussamed Karnuçu, Yunus Akgün (Galatasaray),Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor),Eren Karadağ (Çaykur Rizespor),Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe),Erkan Eyibil (Mainz 05),Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü),Yusuf Barası (AZ Alkmaar),Batuhan Kör (Bursaspor),Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor),Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş),Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart)

Forvet: Enis Destan (Altınordu),Tiago Çukur (Watford),Ali Akman (Eintracht Frankfurt)