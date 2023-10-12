Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Futbol Takımı, yarın San Marino'yu konuk edecek - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Futbol Takımı, yarın San Marino'yu konuk edecek

        2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda üçüncü maçına çıkacak Ümit Milli Takım, yarın San Marino'yu ağırlayacak. İlk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise sahasında İtalya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler grupta 5. sırada yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Millilerin konuğu San Marino
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda üçüncü maçına çıkacak Ümit Milli Takım, yarın San Marino'yu ağırlayacak.

        Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 19.45'te oynanacak mücadeleyi Belaruslu hakem Viktor Shimusik yönetecek.

        İlk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise sahasında İtalya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler grupta 5. sırada yer alıyor.

        Oynadığı üç maçı da kaybederek kalesinde toplam 12 gol gören San Marino ise 6. ve son sırada bulunuyor.

        Haberin görselleri TFF tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        İSPARK'a zam geldi
        İSPARK'a zam geldi
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair fotoğraf görmedi"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair fotoğraf görmedi"
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?