Ümit Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'te Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan U21 Milli Takımları ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü toplanacak.
Millilerin Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Berke Özer (KVC Westerlo),Doğan Alemdar (Kayserispor),Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
Defans: Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş),Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor),Yusuf Can Esendemir (Altınordu),Cemali Sertel (Medipol Başakşehir),Ravil Tagir (Medipol Başakşehir),Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck),Rahmi Salih Kaya (Altınordu),Erdoğan Kaya (Turgutluspor),İsmail Çokçalış (Bursaspor),Bünyamin Balcı (Antalyaspor)
Orta Saha: Burak İnce (Altınordu),Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor),Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe),Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor),Doğucan Haspolat (Kasımpaşa),Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor),Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu),Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo),Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles),Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar),Enis Destan (Altınordu),Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor),Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy),Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)
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