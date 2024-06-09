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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Takım, Varşova’ya gitti - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Takım, Varşova’ya gitti

        Ümit Milli Takım, Polonya'nın Poznan şehri yakınlarındaki Opalenica kasabasında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından A Milli Takım ile birlikte Varşova'ya gitti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:23 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:23
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        Ümit Milliler Varşova'da!
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        Polonya'nın Poznan şehri yakınlarındaki Opalenica kasabasında sabah saatlerinde antrenman yapan Ümit Milli Takım, A Milli Takım ile birlikte Varşova'ya gitti.

        Türk Hava Yolları'na ait uçakla akşamüstü Varşova'ya gelen Ay-yıldızlılar, kamp oteline yerleşti. Ümit Millî Takım, A Milli Takımın yarın Polonya ile oynayacağı özel maçı tribünden takip edecek. A ve Ümit Milli Takımlar, Varşova'da birbirleriyle bir antrenman maçı daha oynayacak. Ümit Milli Takımın kampı 11 Haziran Salı akşamı sona erecek.

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