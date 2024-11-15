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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milliler, Bulgaristan'a mağlup - Futbol Haberleri

        Ümit Milliler, Bulgaristan'a mağlup

        Hazırlık maçında Bulgaristan'a konuk olan Ümit Milli Futbol Takımı, rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 23:29 Güncelleme: 15.11.2024 - 23:29
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        Ümit Milliler, Bulgaristan'a mağlup
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        Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan'a 1-0 mağlup oldu.

        Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bistritsa Stadı'nda oynandı.

        Bulgaristan, 73. dakikada Boris Dimitrov'un kaydettiği golle müsabakayı 1-0 kazandı.

        Gökhan Gönül'ün teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçını 19 Kasım'da Sırbistan ile yapacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

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