Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolMilli Takım
ABONE OL

Ümit Milliler, Hırvatistan ve Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Sırbistan ile oynanacak hazırlık mücadeleleri öncesi İstanbul’da toplandı. İdman sırasında Teknik Direktör Tolunay Kafkas, genç oyuncularla bire bir sohbetler yaptı.

Ümit Milliler, Hırvatistan ve Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'te Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan U21 Milli Takımları ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına İstanbul’da başladı. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan antrenman öncesi, tecrübeli teknik adam, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. İdmanın basına açık bölümünde futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından, koordinasyonu çalışması yaptı.

İdman öncesinde Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, futbolcularıyla yakından ilgilendi. Kafkas özellikle antrenman sırasında Kayserispor’un genç file bekçisi Doğan Alemdar ile Beşiktaş’ta forma giyen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz ile sohbet etti.
Ümit Milli Takım, 26 Mart Cuma Hırvatistan ile oynayacakları mücadele öncesinde bugün Zagreb’e uçacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'un sefiri: Sergen Yalçın!
FUTBOLİstanbul'un sefiri!
Beşiktaş Fenerbahçe Maçının Yazar Yorumları - Ozan Tufan için olay sözler
FUTBOLSon pişmanlık!
Beşiktaş Fenerbahçe derbisine damga vuran olay - Ozan Tufan, dün akşam öyle bir gol attı ki...
FUTBOLOyunbozan!
Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi
FUTBOLKasımpaşa'da Çapa dönemi sona erdi
Beşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor
FUTBOLBeşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor
Türkiye-Hollanda maçını Michael Oliver yönetecek
FUTBOLHollanda maçına İngiliz hakem
MKE Ankaragücü’nde mutant virüs şoku
FUTBOLAnkaragücü’nde mutant virüs şoku
Fenerbahçe 1 puanla yetindi
FUTBOLFenerbahçe 1 puanla yetindi
Gaziantep Başkanı Büyükekşi'den hakem tepkisi: "Tek isteğimiz adalet"
FUTBOL"Böyle bir penaltı görmedim!"
Göztepe'de defans alarmı
FUTBOLGöztepe'de defans alarmı