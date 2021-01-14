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Ümit Özdağ'a destek veren İYİ Parti Muğla İl Başkanının yönetimi istifa etti

İYİ Parti'nin Muğla İl Yönetim Kurulunda yer alan üyeler görevlerinden istifa etti.

Ümit Özdağ'a destek veren İYİ Parti Muğla İl Başkanının yönetimi istifa etti
İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı yönetimi istifa etti
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AA

İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, AA muhabirine, İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracının Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

Ümit Özdağ'ın ihracı için imza vermeyen tek il başkanının kendisi olduğuna işaret eden Şekerdağ, Muğla Milletvekili Metin Ergun'un baskıyla il yönetim kurulu üyelerinin istifa ettirildiğini iddia etti.

Tüzüğe göre yönetimin yarıdan bir fazlası istifa ederse yönetim ve başkanın otomatik olarak düştüğünü belirten Şekerdağ, "Ben istifa etmedim. Parti binası kilitli. Ben girmeyeyim diye kilidi değiştirmişler. Muğla'da İYİ Parti kapatılmıştır. Metin Ergun'u vekil yapma partisi kurulmuştur. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şekerdağ, "Ümit hocanın sürecinde ihraç için imza vermeyen tek il başkanı bendim. Mahkeme sürecinin sonucunu bekleyeceğimi söylemiştim. Kendisi gelince Cumhuriyet Meydanında Atamızın huzurunda buluşacağız." diye konuştu.

Muğla İyi Parti Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yörenti ise yazılı açıklamasında İl Başkanı Şekerdağ'ın bir süredir yönetime danışmadan bazı kararlar aldığını belirtti.

Yönetimde yer alan 51 arkadaşı ile birlikte görevlerinden istifa ettiklerini bildiren Yörenti, şunları kaydetti:

"İl Başkanı Şekerdağ, Genel Başkanımız Meral Akşenir'in yürüttüğü Cesurlar hareketini sekteye uğratmaya çalışan Ümit Özdağ meselesinde de yönetimin fikrini önemsememiş kişisel karar almıştır. İncilay Hanım'a Ümit Özdağ'ın bir nevi teşekkür etmek için partimizi ziyarete geleceğini bildirmesi üzerine itirazlarımızı dile getirdik. Biz bugüne kadar bu kararı düzeltmesini veya en azından yönetimi toplayarak bizlerle istişare etmesini bekledik. Fakat hiçbir şekilde bunu yapmadı. İYİ Parti Muğla camiasının bunu hak etmediğini düşünerek 51 arkadaşımızla beraber yönetimden istifa etmiş bulunmaktayız. İstifa dilekçelerimizi Genel Merkeze ve Dernekler Masasına ulaştırdık."

Öte yandan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın da bugün Muğla'ya gelerek İncilay Gezgin Şekerdağ ile görüşeceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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