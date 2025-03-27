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        "Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak"

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Ziyaret sonrası açıklama yapan Sarıgül, Özdağ'ın sürecin bu şekilde devam etmesi halinde bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını kendisine söylediğini belitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:36
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        "Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak"
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        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Sarıgül, Özdağ'ın "Bu böyle giderse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık vücudumla protesto edeceğim yasaları" dediğini açıkladı.

        Sarıgül, Özdağ’ın mesajını okuyup şunları söylediğini aktardı: "Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren kantinden yemek almayacağım, bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Bu böyle devam ederse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık yasaları bedenimle protesto edeceğim."

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