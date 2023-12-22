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        Ümit Özdağ'dan aday açıklaması

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisinin adaylarını göreceksiniz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 01:19 Güncelleme: 22.12.2023 - 01:19
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        Ümit Özdağ'dan aday açıklaması
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        Çeşitli programları kapsamında Artvin'e gelen Özdağ, Arhavi, Hopa, Borçka ilçeleri ile Artvin merkezde esnafı ziyaret etti.

        Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ile Artvin Eğitim İş Sendikasına da ziyarette bulunan Özdağ, daha sonra Atapark Meydanında gazetecilere açıklama yaptı.

        KENDİ ADAYLARI İLE SEÇİMLERE GİRECEKLER

        Özdağ, yerel seçimlerde Zafer Partisinin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili soru üzerine, Artvin ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi.

        Sadece Kars ve Iğdır'da şehir merkezinde aday çıkarmayacaklarını ifade eden Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlçelerde çıkartacağız. Orada vatansever bir adayı, hangi partinin adayı olur, bilmiyoruz ama kazanmaya yakın ve HDPnin bu şehirlerde kazanmasını engelleyecek adayı tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Bunun dışında seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisinin adaylarını göreceksiniz. Sizlerden de Artvinde oylarınızdan en az bir tanesini Zafer Partisine bekliyoruz."

        Özdağ, son olarak Artvin Çoruh Üniversitesi çevresinde bulunun kafelerde üniversite öğrencileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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