Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan beklenen açıklama geldi. Özdağ, Millet İttifakı ile görüşmelerin ardından nihai kararını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı açıklamada kamuoyuyla paylaşacağını sözlerini ekledi. Peki, Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda kimi hangi adayı destekleyecek? Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak basın açıklaması ne zaman? İşte detaylar...