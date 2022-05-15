Ümit Şengül eksiklere dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Kasımpaşa
ABONE OL

Ümit Şengül eksiklere dikkat çekti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 4-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, savunma kurgusunda eksik oyuncular nedeniyle yaptıkları değişikliğin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Ümit Şengül eksiklere dikkat çekti

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Savunmadaki önemli eksiklerimiz bizi sıkıntıya soktu. Savunma kurgumuz tamamen değişti. Sağ beki mecburen solda oynatmak zorunda kaldık. Uzun bir aradan sonra oynamayan oyuncular forma giydi. Savunmadan çıkarken yaptığımız basit hatalardan yediğimiz goller farkın açılmasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.

"Oyuncular kötü oynama haklarını kullandı." diyen Ümit Şengül, "Bu oyuncular özellikle ikinci yarıda inanılmaz performans ortaya koydu. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Bu maç nazar boncuğu olsun. Altay maçını kazanırsak Kasımpaşa tarihinin en yüksek puan toplayan kadrosu olacağız. Bu zamana kadar 51 puan toplanmış. 53 puanla Kasımpaşa tarihinin rekorunu kırmış olacağız. Gelecek hafta motivasyonumuz o yönde olacak." şeklinde görüş belirtti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Kadıköy'de gol sesi çıkmadı
Trabzonspor: 2 - Altay: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL İstanbul'da Fırtına!
Göztepe - Beşiktaş | CANLI YAYIN
FUTBOL Kartal, İzmir'de kırmızıda geçti!
Roma 46 şut çekti, sadece 1 gol atabildi!
FUTBOL Yok böyle maç!
Son dakika: Beşiktaş'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i
FUTBOL İzmir'de ilk 11!
Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i
FUTBOL Veda maçı
Kasımpaşa: 2 - Antalyaspor: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOL İstanbul'da kazanan Antalyaspor
Trabzonspor'un kupa töreninin yerel basında yankıları
FUTBOL Yerel basında coşku
Fenerbahçe'den saldırı açıklaması
FUTBOL Fenerbahçe'den saldırı açıklaması
1. Lig'de düğüm çözüldü!
FUTBOL 1. Lig'de düğüm çözüldü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.