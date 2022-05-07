Ümit Şengül: "Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Sorumlu Ümit Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Şengül, "Bizim için zor bir deplasmandı. Maça biraz tutuk başladık. İlk yarı topla oynamayı seven bir takımız. Geriden çıkarken ilk yarıda kaptırdığımız topla rakibin ciddi manada pozisyonlar üretmesine sebep olduk. Ama rakip atmaya muaffak olamadı. İkinci yarı oyun sistemimizde biraz değişiklik yaptık. Rakibi üçüncü bölgede baskıyla durdurmaya çalıştık. Kazandığımız toplarla da etkili olmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. İlerleyen süreçte kalan 2 haftada oynayacağımız maçları da kazanıp ligi iyi bir konumda bitirmek istiyoruz. Sivasspor’a da kupada başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin “Sivasspor’un rotasyonlu bir kadro ile çıkacağını bekliyor muydunuz?” şeklindeki sorusuna Şengül, "Rakibin rotasyon yapacağını tahmin ediyorduk. Ama bu kadar fazla oyuncu değişikliğini düşünmüyorduk. Rotasyon bekliyorduk, kupa Sivas için daha önemli. O yüzden böyle bir şey olmasını bekliyorduk, ama bu kadar fazla oyuncu değişikliği olacağını beklemiyorduk" yanıtını verdi.